Об этом рассказала военный юрист Диана Тернова в комментарии изданию "РБК-Украина".

Читайте также : Когда отсрочка может "свернуться" автоматически: подробное объяснение юриста

Как исправить ошибку в данных?

По словам юриста, если электронная система отображает статус, отличный от указанного в военно-учетном документе, гражданин автоматически становится потенциальным нарушителем.

Чтобы избежать недоразумений во время проверок, украинцам рекомендуют заранее проверить свой статус и не ждать случайной встречи с правоохранителями.

Стоит также отметить, что у граждан есть законные механизмы для исправления неточностей в персональных данных. Диана Тернова объяснила, что на данный момент доступно несколько вариантов действий:

Дистанционное исправление. Через приложение "Резерв+" можно оперативно обновить базовые данные — например, исправить ошибки в ФИО, адресе или контактном номере телефона.



приложение "Резерв+" можно оперативно обновить базовые данные — например, исправить ошибки в ФИО, адресе или контактном номере телефона. Личное обращение. Самый надежный способ в случае изменения статуса (например, исключения из учета) — обратиться в ТЦК с оригиналами документов и письменным заявлением.

Важно! Игнорирование несоответствий в реестре "Оберег" может привести не только к проблемам во время проверок, но и к серьезным юридическим последствиям, которые впоследствии сложно исправить даже в судебном порядке.

Юрист также привела примеры из своей практики, когда граждане, имеющие бумажные документы об исключении из учета, не позаботились об обновлении электронных данных. В результате впоследствии их задерживали на общих основаниях.

Впоследствии он обращался по этому вопросу уже после её повторной постановки на воинский учёт и призыва на военную службу во время мобилизации, что значительно осложняло процесс,

– добавила Тернова.

Напомним, недавно в приложении "Резерв+" в электронном военно-учетном документе многих пользователей появилась отметка "ВОС-999". Она присваивается военнообязанным, которые не проходили военную службу или учебные сборы, а значит, не имеют другой военной специальности в учетных данных.

По словам представителей ТЦК, эта информация носит исключительно учетный характер и используется для оценки количества людей, которые могут нуждаться в базовой военной подготовке в случае мобилизации.