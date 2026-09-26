Что делать, если в базе данных "Оберег" есть ошибка

Как рассказала военный юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова, база данных "Оберег" в настоящее время является основным источником информации для проверок патрулей.

Любое несоответствие между цифровой записью и бумажным документом автоматически создает риски для военнообязанного. Согласно Постановлению Кабмина № 559 от 16 мая 2024 года, сведения в бумажном военно-учетном документе и в Едином государственном реестре должны полностью совпадать.

Юрист советует исправлять ошибки заранее, не дожидаясь проверки документов на улице. Изменить данные можно в электронном виде или при личном посещении.

Гражданин Украины для внесения соответствующих изменений должен воспользоваться средствами Портала или лично обратиться в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, его отдел по месту пребывания на воинском учете,

– отметила эксперт.

Для исправления ФИО или контактных данных достаточно воспользоваться функционалом приложения "Резерв+".

Если же речь идет об изменении юридического статуса или несоответствиях в статусе воинского учета, более эффективным будет личное обращение в ТЦК с оригиналом военного билета и письменным заявлением.

Игнорирование несоответствий в данных может существенно затруднить защиту прав гражданина в случае мобилизации.

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Диана Тернова отмечает, что на практике уже были случаи, когда мужчины с отметками об исключении из учета не вносили эти данные в реестр.

Впоследствии он обращался по этому вопросу уже после повторной постановки на воинский учет и призыва на военную службу во время мобилизации, что значительно затрудняло процесс,

– пояснила Тернова.

Напомним, что для того чтобы избежать споров из-за ошибок в приложении "Резерв+", следует заранее распечатать PDF-версию документа об отсрочке или бронировании.

В частности, статус "В розыске" свидетельствует о нарушении правил воинского учета. Для решения проблемы человеку следует обратиться в ТЦК.