В "Резерв+" статус "Требует уточнения": будут ли мобилизовать такого человека
У некоторых украинцев в приложении "Резерв+" может быть статус "Требует уточнения". Это означает, что человек числится в реестре "Оберег", но не закреплен ни за одним из ТЦК и СП.
Что означает статус "Требует уточнения"
Лицу, имеющему такой статус, следует обратиться в ТЦК по месту регистрации и предоставить им необходимые документы, о чем говорится на сайте Посольства Украины в Итальянской Республике, в Республике Мальта и в Республике Сан-Марино (по совместительству).
После уточнения данных ТЦК обновит информацию в электронном реестре "Оберег", а обновленный статус будет автоматически загружен в мобильное приложение.
Адвокаты Объединения "Актум" пояснили, что игнорировать такой статус нельзя. Отмечается, что каждый военнообязанный, призывник и резервист обязан своевременно обновлять свои данные.
Человеку грозит штраф или даже объявление в розыск. Также он может столкнуться с отказом в трудоустройстве и отказом в предоставлении административных услуг.
Что касается мобилизации: статус "Требует уточнения" не является окончательным решением о призыве. Но иногда человеку может потребоваться не только обновление данных, но и прохождение ВВК. А в дальнейшем человека действительно могут мобилизовать.
Напомним, что в некоторых странах Евросоюза у украинок могут запрашивать данные из приложения "Резерв+". Это касается оформления временной защиты.