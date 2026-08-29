В "Резерв+" статус "Требует уточнения": будут ли мобилизовать такого человека

У некоторых украинцев в приложении "Резерв+" может быть статус "Требует уточнения". Это означает, что человек числится в реестре "Оберег", но не закреплен ни за одним из ТЦК и СП.

Что означает статус "Требует уточнения"

Лицу, имеющему такой статус, следует обратиться в ТЦК по месту регистрации и предоставить им необходимые документы, о чем говорится на сайте Посольства Украины в Итальянской Республике, в Республике Мальта и в Республике Сан-Марино (по совместительству).

После уточнения данных ТЦК обновит информацию в электронном реестре "Оберег", а обновленный статус будет автоматически загружен в мобильное приложение.

Адвокаты Объединения "Актум" пояснили, что игнорировать такой статус нельзя. Отмечается, что каждый военнообязанный, призывник и резервист обязан своевременно обновлять свои данные.

Человеку грозит штраф или даже объявление в розыск. Также он может столкнуться с отказом в трудоустройстве и отказом в предоставлении административных услуг.

Что касается мобилизации: статус "Требует уточнения" не является окончательным решением о призыве. Но иногда человеку может потребоваться не только обновление данных, но и прохождение ВВК. А в дальнейшем человека действительно могут мобилизовать.

Напомним, что в некоторых странах Евросоюза у украинок могут запрашивать данные из приложения "Резерв+". Это касается оформления временной защиты.