Що означає статус "Потребує уточнення"

Особі, що має такий статус, варто звернутись до ТЦК за місцем реєстрації та надати їм необхідні документи, про що йдеться на сайті Посольства України в Італійській Республіці, в Республіці Мальта та в Республіці Сан Марино (за сумісництвом).

Після уточнення даних, ТЦК оновить інформацію в електронному реєстрі "Оберіг", а оновлений статус буде автоматично підвантажений до мобільного застосунку.

Адвокати Об'єднання "Актум" пояснили, що ігнорувати такий статус не можна. Наголошується, що кожен військовозобов'язаний, призовник та резервіст зобов'язаний своєчасно оновлювати свої дані.

Людина може очікувати штраф або навіть оголошення у розшук. Також особа може зіткнутися з відмовою у працевлаштуванні та відмові у наданні адміністративних послуг.

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Щодо мобілізації: статус "Потребує уточнення" не є остаточним рішенням про призов. Але іноді людині може знадобитися не лише актуалізації даних, а ще й проходження ВЛК. А надалі людину дійсно можуть мобілізувати.

Нагадаємо, що в деяких країнах Євросоюзув українок можуть запитувати дані з застосунку "Резерв+". Це стосується оформлення тимчасового захисту.