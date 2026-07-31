Уряд оновив правила ведення реєстру "Оберіг"

До реєстру надходить різна інформація про громадян, які перебувають на військовому обліку. Дані зберігаються саме протягом цього часу й ще 75 років після виключення з обліку. Після завершення цього строку інформацію знищують. Наразі Кабмін докладно описав порядок ведення Єдиного державного реєстру. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Коли інформація надходить до відповідальних органів, протягом п’яти робочих днів дані реєструють в "Оберезі". Це відбувається автоматично, якщо інформація наявна в інших державних базах. Інший варіант внесення даних – вручну, коли інформацію передає сама людина, державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, заклади освіти чи військові частини.

Будь-яка інформація, яку особа надає особисто, обов'язково проходить перевірку та зіставляється з уже наявними в Реєстрі даними,

– уточнили у відомстві.

Якщо в "Оберезі" є помилки, то після звернення особи відповідальні органи уточнюють або виправляють недостовірну інформацію. Громадянин, який виявив помилку, може написати заяву до органу ведення Реєстру, у якому людина перебуває на військовому обліку.

Проте важливо, що якщо неправильні дані вніс інший орган, то заява подається туди. Тобто, умовно, якщо ви стоїте на обліку у Київському ТЦК і СП, але ваші дані неправильно подали в Миколаївському, то претензію варто надсилати до останнього.

До слова, людина має змогу дізнатися інформацію про себе, яку внесли до реєстру "Оберіг". Перевірити дані безкоштовно можна за допомогою:

додатку Резерв+;

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

запиту до районного або міського ТЦК та СП чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.

Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів – це інформаційна система, яка дозволяє вести військовий облік в Україні. За допомогою наявних у реєстрі даних стає можливо ідентифікувати людину, яка стоїть на військовому обліку, й перевіряти її; передавати інформацію в інші державні системи; формувати військово-облікові документи в електронній формі тощо.

Зауважимо, що система захищена від кіберзагроз. Інформацію убезпечують відповідно до законодавства України про захист персональних даних та інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Реєстр "Оберіг" відрізняється від електронного кабінету військовозобов'язаного, адже обмін даними відбувається між різними державними реєстрами. Водночас е-кабінет надає доступ до основних даних з "Оберега".