Правительство обновило правила ведения реестра "Оберег"

В реестр поступает различная информация о гражданах, состоящих на воинском учете. Данные хранятся именно в течение этого времени и еще 75 лет после снятия с учета. По истечении этого срока информация уничтожается. В настоящее время Кабмин подробно описал порядок ведения Единого государственного реестра. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Когда информация поступает в ответственные органы, в течение пяти рабочих дней данные регистрируются в "Обереге". Это происходит автоматически, если информация имеется в других государственных базах. Другой вариант внесения данных – вручную, когда информацию передает сам человек, государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учебные заведения или воинские части.

Любая информация, которую лицо предоставляет лично, обязательно проходит проверку и сопоставляется с уже имеющимися в реестре данными,

– уточнили в ведомстве.

Если в "Обереге" есть ошибки, то после обращения лица ответственные органы уточняют или исправляют недостоверную информацию. Гражданин, обнаруживший ошибку, может написать заявление в орган ведения Реестра, в котором человек состоит на воинском учете.

Однако важно, что если неверные данные внес другой орган, то заявление подается туда. То есть, условно говоря, если вы состоите на учете в Киевском ТЦК и СП, но ваши данные были неправильно внесены в Николаевском, то претензию следует направлять в последний.

К слову, человек имеет возможность узнать информацию о себе, внесенную в реестр "Оберег". Проверить данные бесплатно можно с помощью:

приложения "Резерв+";

Единого государственного веб-портала электронных услуг;

запроса в районный или городской ТЦК и СП или его отдел, в котором человек состоит на учете.

Напомним, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов – это информационная система, которая позволяет вести воинский учет в Украине. С помощью данных, имеющихся в реестре, становится возможным идентифицировать лицо, состоящее на воинском учете, и проверять его; передавать информацию в другие государственные системы; формировать воинско-учетные документы в электронной форме и т. д.

Отметим, что система защищена от киберугроз. Безопасность информации обеспечивается в соответствии с законодательством Украины о защите персональных данных и информации в информационно-коммуникационных системах.

Реестр "Оберег" отличается от электронного кабинета военнообязанного, поскольку обмен данными происходит между различными государственными реестрами. В то же время электронный кабинет предоставляет доступ к основным данным из "Оберега".