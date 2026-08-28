Воинские части его не принимали: житель Львова отказался служить и оказался в суде

Шевченковский районный суд Львова приговорил к трем годам лишения свободы местного грузчика, который не явился по мобилизационному распоряжению. Мужчина пытался оправдать свой поступок тем, что воинские части якобы отказывались его принять.

Обвинение по делу о грабеже не дает права не служить

В мае 2024 года житель Львова прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его годным к военной службе. После этого мужчину должны были отправить на службу по мобилизационному распоряжению, однако в назначенное время он в ТЦК не явился. Так мобилизованный не сообщил о причинах своего отсутствия. О решении суда в отношении таких действий мужчины стало известно из материалов дела №466/1808/25.

Во время судебного заседания обвиняемый вину не признал. Он объяснил, что не смог служить только потому, что в учебных центрах и воинских частях юристы отправляли его обратно во Львов. Причина – подозрение в грабеже во время военного положения, с чего мужчина уже находился под залогом в размере 60,5 тысячи гривен. Он был убежден, что получит очередной отказ со стороны военных, а потому не явился в центр комплектования.

Позиция суда относительно уклонения от военной службы

Суд критически оценил такие аргументы и признал их необоснованными для освобождения от мобилизации. В приговоре указано, что наличие открытого уголовного производства или пребывание под залогом не входит в исчерпывающий перечень уважительных причин для неявки по повестке.

Кроме того, преступление по статье 336 Уголовного кодекса Украины считается завершенным с момента неявки военнообязанного в установленное время. Офицер мобилизационного отделения во время допроса подтвердил, что лично разъяснял обвиняемому отсутствие оснований для отсрочки.

В результате Шевченковский районный суд Львова назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Украине за уклонение от мобилизации предусмотрена административная или уголовная ответственность. Среди наказаний – штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время уголовная ответственность наступает, если лицо без уважительной причины не явилось на службу после получения повестки об отправке в учебную часть.