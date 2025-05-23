Какая ответственность за уклонение от мобилизации и что может грозить украинцам – читайте в материале 24 Канала.

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Какое наказание за уклонение от мобилизации

В соответствии с законами Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе", граждане, которые уклоняются от призыва на срочную службу, мобилизации или воинского учета могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

В случае нарушения правил воинского учета, а также законодательства о мобилизации, на граждан налагается штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Если штраф не уплачен, также возможно открытие исполнительного производства и принудительное взыскание средств со счетов.

Конфискация имущества непосредственно за нарушение или уклонение не предусмотрена. Однако соответствующие рычаги воздействия могут быть применены в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней с момента его получения.

Важно! В Украине конфискация имущества обычно не проводится, если сумма задолженности не превышает 160 000 гривен.

Уголовная ответственность наступает, если мужчина не имеет оснований для отсрочки, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе, получил повестку на отправку в учебную часть, но без уважительной причины не явился.

Стоит отметить, что существует также перечень имущества, на которое нельзя наложить арест. По данным Министерства юстиции, в этом списке:

посуда, постельное белье, средства гигиены;

одежда, обувь, все детские вещи;

лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения;

мебель (по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол и один шкаф на семью);

один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон – на каждого человека;

запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления – из расчета на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения;

имущество и книги, необходимые для отправления религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если они являются единственным источником дохода;

топливо, необходимое для приготовления повседневной пищи и отопления жилого помещения;

вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;

призы, награды, почетные и памятные знаки.

Автомобиль также не подлежит конфискации, если он единственный в собственности, однако сотрудники ТЦК имеют право объявить нарушителя в розыск.