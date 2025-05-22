Менее, чем 3 недели остается до завершения срока прохождения повторной ВВК. В эфире телемарафона представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, кто должен ее пройти, передает 24 Канал.

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Кто должен пройти повторную ВВК

По словам Лазуткина, повторную ВВК должны пройти мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до 4 мая 2024 года были признаны "ограниченно годными" к военной службе.

Это требование не касается людей с инвалидностью. Это стоит подчеркнуть. Потому, что часто в медиа возникают спекуляции на эту тему,

– уточнил чиновник.

В Минобороны добавили, что военнообязанный может пройти повторную ВВК, лично обратившись в ТЦК и СП и получив направление на медосмотр.

Также мужчины могут сгенерировать направление на ВВК в приложении Резерв+.

Люди, которые не пройдут ВВК до 5 июня, нарушат законодательство о воинском учете в особый период. За это предусмотрен штраф.