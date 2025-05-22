Менше, ніж 3 тижні залишається до завершення терміну проходження повторної ВЛК. В ефірі телемарафону речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, хто має її пройти, передає 24 Канал.

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Хто має пройти повторну ВЛК

За словами Лазуткіна, повторну ВЛК мають пройти чоловіки віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані "обмежено придатними" до військової служби.

Ця вимога не стосується людей з інвалідністю. Це варто підкреслити. Тому, що часто в медіа виникають спекуляції щодо цієї теми,

– уточнив посадовець.

У Міноборони додали, що військовозобов'язаний може пройти повторну ВЛК, особисто звернувшись до ТЦК та СП та отримавши направлення на медогляд.

Також чоловіки можуть згенерувати направлення на ВЛК у застосунку Резерв+.

Люди, які не пройдуть ВЛК до 5 червня, порушать законодавство про військовий облік в особливий період. За це передбачено штраф.