Звинувачення у справі про грабіж не дає права не служити

У травні 2024 року львів'янин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловіка мали відправити на службу за мобілізаційним розпорядженням, однак у визначений час він до ТЦК не з'явився. Так само мобілізований не повідомив про причини своєї відсутності. Про рішення суду щодо таких дій чоловіка стало відомо з матеріалів справи №466/1808/25.

Під час судового засідання обвинувачений провини не визнав. Він пояснив, що не зміг служити лише через те, що в навчальних центрах і військових частинах юристи повертали його назад до Львова. Причина – підозра в грабежі під час воєнного стану, через що чоловік вже перебував під заставою у 60,5 тисячі гривень. Він був переконаний, що отримає чергову відмову з боку військових, а тому не прийшов у центр комплектування.

Позиція суду щодо ухилення від військової служби

Суд критично оцінив такі аргументи та визнав їх безпідставними для звільнення від мобілізації. У вироку зазначено, що наявність відкритого кримінального провадження чи перебування під заставою не входить до вичерпного переліку поважних причин для неявки за повісткою.

Крім того, злочин за статтею 336 Кримінального кодексу України вважається закінченим з моменту неявки військовозобов'язаного у визначений час. Офіцер мобілізаційного відділення під час допиту підтвердив, що особисто пояснював обвинуваченому відсутність підстав для відстрочки.

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У результаті Шевченківський районний суд Львова призначив чоловікові покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні за ухилення від мобілізації передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність. Серед покарань є штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Водночас кримінальна відповідальність настає, якщо особа без поважної причини не з'явилася на службу після отримання повістки на відправлення до навчальної частини.