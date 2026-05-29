Это главная стратегическая цель, глава МИД рассказал, как Украина хочет вернуть домой беженцев

Украина хочет вернуть из-за границы 8 миллионов своих граждан. В МИД говорят, что для этого важно создать нормальные условия для проживания. Это, в частности, касается вопроса безопасности.

Что сказал Сибига о возвращении украинцев домой?

Сейчас под временной защитой и с видами на жительство миллионы украинцев находятся в других странах. Государство взамен хочет вернуть своих граждан на Родину и разрабатывает для этого стимулы. Об этом во время выступления в Верховной Раде рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига, передает 24 Канал.

Для Украины возвращение людей остается не только вопросом улучшения демографии, но и вызовом безопасности. Поэтому с партнерами чиновники уже обсуждают возможные механизмы возвращения беженцев.

Мы прямо говорим, что будут приняты необходимые меры и необходимые шаги, чтобы стимулировать или создать предпосылки для возвращения украинцев домой. Это главная стратегическая цель. Для этого должны быть созданы условия, прежде всего безопасности, на Родине,

– отметил министр.

Но, по словам Сибиги, некоторые страны не хотят, чтобы украинцы возвращались домой, потому что мигранты смогли хорошо улучшить экономику стран, которые их приняли. Власти стран, где сейчас живет и работает больше всего беженцев, довольны такими результатами, учитывая уровень квалификации и адаптивность украинцев.

Андрей Сибига сказал, что "Украина еще будет бороться за своих людей". Так, к примеру, в Швейцарии удалось ввести специальную программу стимулирования украинцев к возвращению. Страна выделяет деньги для беженцев, за которые они бы смогли купить билеты и оплатить временную аренду после возвращения на Родину.

Министр добавил, что украинская сторона понимает ответственность в обеспечении для своих граждан гарантий безопасности внутри страны, благоприятных условий экономики и социальной сферы. А с партнерами обсуждается и материально-финансовая поддержка будущего или настоящего возвращения украинцев домой.

Интересно! Больше всего украинцев сейчас проживает в Германии, Польше и Чехии.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, европейские чиновники тоже отмечают, что возвращение украинцев напрямую будет зависеть от ситуации с безопасностью и восстановления Украины. Если боевые действия будут продолжаться или будет оставаться угроза для гражданского населения, механизмы защиты могут продолжать.

Что говорят в ЕС о возвращении украинцев?

В странах Европы уже начали готовить механизмы для возможного возвращения украинских беженцев после завершения войны. В ЕС признают, что процесс будет сложным и длительным.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка объяснял, что некоторые страны уже оценили трудовой потенциал украинских беженцев и не хотят терять работников. Именно поэтому Европа пока не имеет единого решения относительно массового возвращения граждан Украины.

В то же время ЕС продолжает финансово поддерживать Украину и планирует помощь на 2026 – 2027 годы. Предполагается и обновление будущей политики в отношении украинских беженцев.