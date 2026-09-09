Защита от диверсий: в Украине могут наказывать за самовольное проникновение на военные объекты

Кабинет министров Украины направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении административной ответственности за самовольное проникновение на военные объекты. Законодатели предлагают дополнить соответствующий кодекс новой статьей.

Предлагается дополнить КУоАП новой статьей

Законопроект №16031, который сейчас передан для ознакомления, Кабинет Министров принял без повторного длительного согласования. Ранее подобная инициатива регистрировалась, однако ее пришлось отозвать из-за отставки прежнего правительства. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Учитывая критическую важность вопроса для обороны государства, новый состав Кабмина решил внести документ без повторного длительного согласования.

Необходимость более жесткого контроля обусловлена постоянной угрозой диверсий и ракетных ударов со стороны России. В последнее время участились случаи, когда посторонние лица пытаются проникнуть на территорию режимных объектов. Это не только создает риск утечки секретной информации о расположении и назначении инфраструктуры, но и существенно перегружает охрану.

Согласно новому законопроекту, Кодекс Украины об административных правонарушениях может быть дополнен новой статьей 186-9 "Самовольное проникновение на военные объекты". Полномочия рассматривать дела о таких нарушениях будут предоставлены судьям районных, городских и городских районных судов.

Предлагается установить размер штрафа от 500 до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 8 500 – 51 тысяча гривен в зависимости от обстоятельств правонарушения.

За повторное нарушение в течение года или совершение таких действий в условиях особого периода ответственность будет ужесточаться,

– сообщили в Аппарате Верховной Рады.

В Украине предусмотрено наказание за диверсию

В настоящее время подобная ответственность предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Однако юридическая плоскость действующей статьи несколько иная – диверсия рассматривается как уголовное правонарушение. Но за сам факт проникновения без доказанного умысла совершить диверсию административная ответственность до сих пор не предусматривалась.

Кроме того, военные объекты относятся к категории потенциально опасных, и самовольный визит туда может привести к трагическим последствиям и для гражданских лиц. Введение административной ответственности должно играть прежде всего предупредительную и воспитательную роль, предотвращая более тяжкие правонарушения.

Напомним, что в феврале этого года представители правительства Юлии Свириденко предлагали создать координационный центр по защите инфраструктуры, объединяя опыт общин с областными и центральными органами власти.