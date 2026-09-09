В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что известно о деле?

Следствие считает, что в конце мая 2026 года подозреваемый установил контакт с пользователем Telegram и начал систематически отправлять ему данные о местах дислокации Сил обороны Украины. В течение июня – июля информатор передавал координаты и подробное описание военных объектов. Злоумышленник "сливал" информацию о:

перемещения военных колонн, полевых лагерей и воинских частей;

позиции ПВО;

стрельбища в Харьковском и Чугуевском районах.

Кроме того, подозреваемый сообщал о местах нахождения военнослужащих в Харькове и расположении одного из штабов. Следствие установило, что после того, как он "слил" координаты отдельных локаций, россияне запустили по ним беспилотники.

Правоохранители задержали мужчину в его квартире. В ходе обыска у злоумышленника обнаружили 3 мобильных телефона. По данным следствия, он намеренно регулярно менял их, чтобы скрыть переписку.

Харьковчанину вручили подозрение по части 2 статьи 114-2 УК Украины, в которой речь идет о распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других воинских формирований. Правоохранители устанавливают мотивы его поступков и все обстоятельства преступления. Также они проверяют, имела ли место координация действий подозреваемого с представителями России.

Напомним, что ранее в Харькове задержали российскую агентурную пару – мужчину-военнослужащего бригады территориальной обороны ВСУ и его жену. Они сдавали оккупантам информацию о ПВО, средствах РЭБ и фортификационных сооружениях города.