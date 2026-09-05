В Харькове поймали "крота" в ВСУ, который вместе с женой работал на Россию

Задержанный мужчина – местный житель, призванный в бригаду территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщили в СБУ.

Что известно о деятельности предателей

Россияне привлекли харьковчанина к сотрудничеству через его соседа – профессора Харьковского университета, которого СБУ разоблачила в марте 2026 года при корректировке обстрелов города.

После задержания преподавателя вуза фигурант по заданию врага был мобилизован в ряды ВСУ, где его назначили солдатом резерва запасной роты боевого соединения.

Предатель под видом служебных поездок отслеживал расположение подразделений ПВО, радиоэлектронной борьбы и фортификационных сооружений защитников Харькова.

Также он отмечал на картах Google геолокации местных ТЭЦ и ключевых электроподстанций, питающих город и прилегающие районы.

Позже к сотрудничеству с Россией мужчина привлек свою безработную жену. Женщина сначала обходила город, чтобы выявить пункты базирования украинских войск и передать ему разведданные. А затем она начала напрямую "отчитываться" куратору.

Следующим агентурным заданием для ее мужа было пройти подготовку в качестве оператора беспилотных систем и "слить" российской спецслужбе материалы, полученные в процессе обучения.

После этого он надеялся получить служебное повышение в подразделениях БПЛА, чтобы иметь еще больше шпионских возможностей.

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Сотрудники СБУ разоблачили агентурную пару, шаг за шагом задокументировали их преступления и задержали обоих фигурантов – мужа "на горячем" во время новой разведывательной вылазки, а его жену – по месту жительства,

– рассказали в Службе.

В ходе обысков у супругов нашли 12 смартфонов, 4 ноутбука и 2 планшета, которые они постоянно меняли для конспиративной связи с российскими разведчиками.

В настоящее время обоих задержали и вручили им уведомление о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что на днях в Харькове задержали еще одного российского информатора. Он сдавал геопозиции украинских военных для подготовки новых ракетно-бомбовых атак.