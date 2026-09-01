Как сообщает Служба безопасности Украины, пособником врага оказался местный безработный. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за объявлений о быстром заработке в телеграм-каналах.

Как шпион помогал россиянам?

Задачами фигуранта были разведка и фиксация на камеру смартфона координат укрытий и запасных командных пунктов украинских войск. Злоумышленник пешком обходил областной центр и скрытно снимал места временного базирования подразделений ВСУ, участвующих в боях на передовой.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность корректировщика и задержали его по месту жительства. Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с вражеской спецслужбой.

В настоящее время следователи сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно о подобных случаях?

Российские спецслужбы продолжают охоту на представителей украинского оборонно-промышленного комплекса. Контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией предотвратила покушение на руководителя одного из предприятий ОПК в Киевской области. По данным Службы безопасности Украины, за подготовкой теракта стояла ФСБ России. Враг планировал установить взрывчатку в автомобиле чиновника и взорвать его. Правоохранители вовремя обнаружили взрывное устройство и не допустили совершения покушения.

В то же время СБУ разоблачила еще одного российского агента, действовавшего в рядах ВСУ. По данным следствия, мобилизованный военнослужащий передавал врагу информацию, необходимую для корректировки ударов по украинским целям на юге страны.