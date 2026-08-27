Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в СБУ.

Что известно об агенте?

Мужчина попал в поле зрения вражеских спецслужб во время поиска "легких денег" в телеграм-каналах. Российский куратор предложил ему "быстрый заработок" за сбор разведывательных данных.

Для выполнения заданий предатель арендовал автомобиль и скрытно фиксировал на телефон места дислокации Сил обороны в Одессе и прилегающих районах. После этого он отмечал соответствующие координаты расположения украинских войск на Google-картах.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно задокументировали противоправную деятельность агента и задержали его "на горячем" во время проведения доразведки вблизи военного объекта. Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности, а также обнаружили виртуальный кошелек для получения криптовалютных переводов от кураторов.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 111, в которой речь идет о государственной измене во время военного положения. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как Служба безопасности разоблачает российских агентов?

21 августа в Одесской области СБУ также задержала "крота" в армии. Им оказался командир группы специального назначения Нацгвардии, который с 16 июля 2026 года работал на российскую военную разведку. Офицер передавал оккупантам секретную информацию о боевой деятельности своего подразделения на передовой и в тылу врага.

20 августа украинские спецслужбы задержали агента ФСБ в Ровенской области. Злоумышленник объезжал места дислокации Сил обороны на мотоцикле и фиксировал военные объекты на скрытый видеорегистратор, вмонтированный в шлем.

19 августа Служба безопасности задержала агента российских спецслужб. Мужчина зарегистрировал для врага 27 терминалов Starlink и надеялся на "эвакуацию" во временно оккупированную Луганскую область.