Підозрюваний може отримати довічне позбавлення волі. Про це повідомили у СБУ.

Що відомо про агента?

Чоловік потрапив у поле зору ворожих спецслужб під час пошуку "легких грошей" у телеграм-каналах. Російський куратор запропонував йому "швидкий заробіток" за збір розвідувальних даних.

Для виконання завдань зрадник орендував автомобіль та приховано фіксував на телефон місця дислокації Сил оборони в Одесі та прилеглих районах. Після цього він позначав відповідні координати розташування українських військ на гугл-картах.

Кіберфахівці СБУ завчасно задокументували протиправну діяльність агента та затримали його "на гарячому" під час проведення дорозвідки поблизу військового об'єкта. Під час обшуку в затриманого вилучили мобільний телефон із доказами підривної діяльності, а також виявили віртуальний гаманець для отримання криптовалютних переказів від кураторів.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111, у якій йдеться про державну зраду під час воєнного стану. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести застави. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Як Служба безпеки викриває російських агентів?

21 серпня на Одещині СБУ також затримали "крота" у війську. Ним виявився командир групи спеціального призначення Нацгвардії, який з 16 липня 2026 року працював на російську воєнну розвідку. Офіцер передавав окупантам таємну інформацію про бойову роботу свого підрозділу на передовій та в тилу ворога.

20 серпня, українські спецслужби затримали агента ФСБ на Рівненщині. Зловмисник об'їжджав місця дислокації Сил оборони на мотоциклі та фіксував військові об'єкти на прихований відеореєстратор, вмонтований у шолом.

19 серпня Служба безпеки затримала агента російських спецслужб. Чоловік зареєстрував для ворога 27 терміналів Starlink і сподівався на "евакуацію" до тимчасово окупованої Луганщини.