Крім того, зрадник надав кураторам персональні дані для входу до власного облікового запису в закритій інформаційній системі відомства. Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора.

Що відомо про діяльність зрадника у Нацгвардії

За грошову винагороду в еквіваленті 1000 доларів у криптовалюті затриманий надав представникам країни-терористки доступ до власного облікового запису в системі ситуаційної обізнаності "Дельта" шляхом підключення стороннього пристрою.

Завдяки діям зрадника російські спецслужби сподівалися отримати віддалений доступ до секретних даних про планування й проведення бойових операцій Сил оборони.

Проте українська контррозвідка з самого початку документувала кожен крок "крота", а після посилення заходів секретності затримала його за місцем проживання в Одесі.

Слідчі також з'ясували, що затриманий вже встиг підпалити військове авто, а ще мав виготовити саморобний вибуховий пристрій та передати його "кур'єру" для здійснення теракту на півдні України.

Його затримали 13 серпня. Під час обшуків вилучили смартфон та ноутбук із доказами роботи на ворога.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану та відправили під варту без права внесення застави. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Рівненщині також затримали агента ФСБ. Він знімав важливі об'єкти на камеру та зголосився отримати зброю для вбивств військових.

Також на Дніпропетровщині СБУ затримала російського агента, який втік із навчального центру ЗСУ та наводив удари по Нікополю.