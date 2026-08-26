Как сообщили в Службе безопасности Украины, организацией теракта занималась ФСБ России, которая планировала взорвать чиновника в его собственном автомобиле. Правоохранителям удалось заранее обнаружить и обезвредить взрывное устройство.

Подробности подготовки теракта

Силовики изъяли из-под водительского сиденья бомбу с 1 килограммом гексогена, что эквивалентно 2 килограммам тротила. Для активации взрывчатки преступник установил напротив автомобиля замаскированный мобильный телефон с powerbank, который обеспечивал российским кураторам онлайн-трансляцию.

Взрывчатка, подготовленная для теракта: смотрите фото

Исполнителем преступления оказался 63-летний переселенец из Луганской области, проживавший в столичном регионе. В феврале этого года ФСБ завербовала его через сына, который выехал с оккупированной территории в Россию.

По указанию кураторов мужчина купил телефоны, взял компоненты бомбы из тайника, собрал устройство и прикрепил его к машине жертвы.



Мужчина должен был взорвать руководителя оборонного предприятия / Фото: СБУ

Задержание и экстрадиция

Сразу после установки взрывчатки злоумышленник уехал на автобусе в Польшу, чтобы оттуда транзитом через Беларусь сбежать в Россию. Однако по ориентировке СБУ его задержали на территории Республики Польши.

В настоящее время украинские прокуроры и следователи инициировали процедуру экстрадиции задержанного. Мужчине заочно сообщено о подозрении в покушении на совершение террористического акта.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в Польше задержали российского агента, который готовил ликвидацию представителя украинской оборонной промышленности.

Также ранее мы писали, что в Полтавской области СБУ разоблачила студента, который планировал взорвать командира воинской части.