Як повідомили в Службі безпеки України, організацією теракту займалася ФСБ Росії, яка планувала підірвати посадовця у власному автомобілі. Виявити та знешкодити вибуховий пристрій правоохоронцям вдалося заздалегідь.

Подробиці підготовки теракту

Силовики вилучили з-під водійського сидіння бомбу з 1 кілограмом гексогену, що еквівалентно 2 кілограмам тротилу. Для активації вибухівки ворог встановив навпроти автомобіля замаскований мобільний телефон із павербанком, який забезпечував російським кураторам онлайн-трансляцію.

Вибухівка, підготовлена для теракту: дивіться фото

Виконавцем злочину виявився 63-річний переселенець із Луганщини, який мешкав у столичному регіоні. У лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав з окупованої території до Росії.

За вказівкою кураторів чоловік купив телефони, забрав компоненти бомби зі схрону, зібрав пристрій та прикріпив його до машини жертви.



Чоловік мав підірвати очільника оборонного підприємства / Фото СБУ

Затримання та екстрадиція

Одразу після закладення вибухівки зловмисник виїхав автобусом до Польщі, щоб звідти транзитом через Білорусь утекти до Росії. Проте за орієнтуванням СБУ його затримали на території Республіки Польщі.

Наразі українські прокурори й слідчі ініціювали процедуру екстрадиції затриманого. Чоловікові заочно повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на терористичний акт.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, у Польщі затримали російського агента, який готував ліквідацію представника української оборонки.

Також раніше ми писали, що на Полтавщині СБУ викрила студента, який планував підірвати командира військової частини.