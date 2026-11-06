Оказание скорой помощи: правительство возобновляет авиамедицинскую эвакуацию судами ГСЧС

Кабинет Министров принял решение о возобновлении авиамедицинской эвакуации пациентов судами ГСЧС и утвердил официальный порядок таких перевозок. Благодаря авиации время транспортировки тяжелобольных в зарубежные клиники или между регионами должно существенно сократиться.

Время в пути до хаба сократится в пять раз

Кабинет Министров возобновляет практику перевозки пациентов судами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, чтобы быстро транспортировать тяжелобольных между клиниками и вывозить раненых и тяжелобольных украинцев на лечение за границу в рамках программы Medevac Ukraine. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По словам чиновника, полноценный запуск обновленного механизма медицинских полетов состоится уже до конца года.

Например, сейчас дорога из Харькова до эвакуационного хаба в польском Жешуве наземным транспортом может занять 15–16 часов. На воздушном судне этот путь можно преодолеть за 2–3 часа,

– написал премьер-министр.

Для пациентов в критическом состоянии такая экономия времени означает спасенную жизнь. Государственная программа перевозок полностью снимает логистические расходы с семей, которым раньше приходилось искать сложные и изнурительные наземные маршруты.

Помимо непосредственно пациентов, принятый порядок регулирует срочные рейсы для трансплантации: доставку донорских органов, специального оборудования и дежурных медицинских бригад.

Для отечественной медицины это открывает возможность проводить неотложные операции по пересадке органов, где время часто исчисляется считанными часами.

Распределение обязанностей между ведомствами

Организацию и координацию всех процессов будет осуществлять Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава.

ГСЧС будет отвечать за предоставление воздушных судов и работу экипажей, оценивая текущие погодные условия и ситуацию с безопасностью в воздушном пространстве перед каждым вылетом.

Для пациентов в тяжелом состоянии каждый час имеет значение. Наша задача – обеспечить им возможность как можно быстрее получить необходимую медицинскую помощь,

– отметил Сергей Корецкий.

Напомним, что программа Medevac Ukraine организует бесплатную медицинскую помощь украинцам, пострадавшим от войны. Для перевозки и оказания лечения пациенту необходимо заполнить заявку. В первую очередь помощь оказывается пострадавшим от боевых действий украинцам и людям, лишившимся доступа к медицинским услугам в результате разрушения Россией медицинской инфраструктуры.