Незаконная съемка объектов наказывается тюрьмой: в Укрзализныце напомнили о некоторых правилах

В Укрзализныце напомнили, почему съемки на ее объектах могут быть опасными. Даже небольшие фрагменты кадров могут раскрыть врагу информацию, которую он может использовать для атак.

"Укрзализныця" напомнила о правилах съемки объектов

Уголовная ответственность может наступать даже за простые фотографии, сделанные на железной дороге. Все объекты представляют интерес для агрессора, готовящего обстрелы, поэтому некоторый опубликованный контент может угрожать безопасности критически важной инфраструктуры. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Объекты, согласно законодательству, считаются частью сектора транспорта и почты критической инфраструктуры. Поэтому Закон Украины "О критической инфраструктуре" и постановление Кабинета Министров Украины № 1109 запрещают распространять любую информацию, а также фото и видео с изображениями депо, станций, объектов энергетики, сигнализации и связи, а также подвижного состава.

По фотографиям или видео можно определить характер и масштабы повреждений, расположение техники и подвижного состава. В условиях войны такие данные могут быть использованы врагом. Поэтому не стоит самостоятельно проникать на территорию депо, подстанций, мест вражеских ударов или других объектов железнодорожной инфраструктуры ради фото или видео,

– говорится в сообщении.

Если будут выявлены случаи неправомерно снятого контента, то Укрзализныця имеет право незамедлительно принять меры. Например, железнодорожники могут вызвать правоохранительные органы, а соответствующие органы будут давать правовую оценку их действиям и привлекать виновных к ответственности.

Дополнительное наказание может последовать за попадание в кадр информации о перемещении военных, техники или вооружения. За такой контент предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Если создатели контента хотят сделать фото или видео на объектах Укрзализныци, то съемку следует согласовать с компанией по электронной почте Infopress@uz.gov.ua.

Атаки на объекты "Укрзализныци"

Напомним, в последнее время враг усилил удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Так, массированная атака произошла 1 сентября, когда Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Противник нанес прицельные удары по железнодорожному депо и другим объектам. В результате погибли 7 человек, шестеро из которых – сотрудники компании. Также известно о большом количестве разрушений.

А 2 сентября под удар попал пассажирский поезд №53/54 "Одесса – Днепр" на одной из станций Приднепровской железной дороги. Людей успели эвакуировать из поезда, поэтому обошлось без пострадавших.