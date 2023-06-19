Предателем оказался работник местной станции "Укрзализныци". Его завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

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СБУ задержала еще одного предателя

На Днепропетровщине разоблачен еще один агент главного управления генштаба вооруженных сил России. Им оказался работник местной станции "Укрзализныци". В начале 2023 года мужчину завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

Предатель собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск.

Кроме того, предатель фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, через которые идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов сил обороны.

Для выполнения задач агрессора он подробно снимал объекты на камеру своего мобильного телефона во время рабочих выездов поездом. Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения воздушных ударов по региону,

– рассказали правоохранители.

К тому же захватчики рассматривали "вариант диверсии" на объектах Укрзализныци с участием агента. Таким образом, враг планировал сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

В итоге злоумышленника разоблачили. Во время обыска по месту жительства предателя обнаружили:

гранаты Ф-1 и РГД-5;

карабин;

большое количество патронов к стрелковому оружию;

дымовые шашки.

Что грозит злоумышленнику

СБУ уже сообщила задержанному о подозрении по двум статьям:

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В настоящее время предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Правоохранители задержали предателя / фото СБУ

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