Злоумышленницу оперативно задержали. Ею оказалась жительница пограничного города Глухов.

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Как отметили в СБУ, она передавала в ФСБ локацию, ориентировочное количество и вооружение подразделений ВСУ, которые привлечены к обороне северных рубежей Украины. Также женщина "сливала" информацию о последствиях российских обстрелов, прежде всего, координаты разрушенных зданий местной инфраструктуры.

Такие сведения были нужны захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных вражеских атак с применением артиллерии, минометов и дронов-камикадзе.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу на попытке передачи разведданных российской спецслужбе. По данным следствия, фигурантка поддерживала коммуникацию с оккупантами через своего родственника – гражданина России, проживающего на территории страны-агрессорки и длительное время сотрудничающего с ФСБ,

– добавили в СБУ.

Во время обыска у женщины были обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые она использовала для фотофиксации украинских объектов и передачи этих сведений в Россию.

Какое наказание ей светит

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленницы грозит до 8 лет лишения свободы.

Добавим, что СБУ активно охотится на предателей и русских агентов. Так, на Яворивском полигоне 2 воина и врач работали на российскую разведку. Однако их разоблачили сотрудники СБУ. Теперь предателям грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.