Зрадником виявився працівник місцевої станції Укрзалізниці. Його завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.

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СБУ затримала ще одного зрадника

На Дніпропетровщині викрито ще одного агента головного управління генштабу збройних сил Росії. Ним виявився працівник місцевої станції Укрзалізниці. На початку 2023 року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.

Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ.

Окрім цього, зрадник фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони.

Для виконання завдань агресора він детально знімав об’єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону,

– розповіли правоохоронці.

До того ж загарбники розглядали "варіант диверсії" на об’єктах Укрзалізниці за участі агента. Таким чином, ворог планував зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

У підсумку зловмисника викрили. Під час обшуку за місцем проживання зрадника виявили:

гранати Ф-1 та РГД-5;

карабін;

велику кількість набоїв до стрілецької зброї;

димові шашки.

Що загрожує зловмиснику

СБУ вже повідомила затриманому про підозру за двома статтями:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці затримали зрадника / фото СБУ

СБУ активно викриває зрадників України