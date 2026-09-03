Укрзалізниця нагадала правила щодо знімання об'єктів

Кримінальна відповідальність може наступати за прості фотографії з залізниці. Усі об'єкти цікавлять агресора, який готує обстріли, тому деякий опублікований контент може загрожувати безпеці критичної інфрастурктури. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Об'єкти, згідно з законодавством, вважаються частиною сектору транспорту та пошти критичної інфраструктури. А тому Закон України "Про критичну інфраструктуру" та постанова Кабінету Міністрів України № 1109 забороняє поширювати будь-яку інформацію та фото й відео з зображеннями депо, станцій, об’єктів енергетики, сигналізації та зв’язку, а також рухомого складу.

За фото чи відео можна визначити характер і масштаби пошкоджень, розміщення техніки та рухомого складу. В умовах війни такі дані можуть бути використані ворогом. Тому не варто самостійно проникати на територію депо, підстанцій, місць ворожих ударів чи інших об’єктів залізничної інфраструктури заради фото або відео,

– йдеться в повідомленні.

Якщо випадки неправомірно знятого контенту будуть виявлені, то Укрзалізниця має право невідкладно вживати заходів. До прикладу, залізничники можуть викликати правоохоронців, а відповідні органи даватимуть правову оцінку їхнім діям та притягуватимуть винних до відповідальності.

Додаткове покарання може бути за потрапляння в кадр інформації про переміщення військових, техніки чи озброєння. За такий контент присуджують до 8 років позбавлення волі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Якщо творці контенту хочуть зробити фото чи відео на об'єктах Укрзалізниці, то зйомку варто узгодити з компанією через електронну пошту Infopress@uz.gov.ua.

Атаки на об'єкти Укрзалізниці

Нагадаємо, останнім часом ворог посилив удари по залізничній інфраструктурі України. Так масована атка відбулася 1 вересня, коли Росія атакувала Київ балістикою. Противник прицільно вдарив по залізничному депо та інших об'єктах. Унаслідок цього загинули 7 людей, шестеро з яких – співробітники компанії. Також відомо про велику кількість руйнувань.

А 2 вересня під удар потрапив пасажирський поїзд №53/54 Одеса – Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Людей встигли евакуювати з потягу, тому минулося без постражадлих.