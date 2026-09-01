Про наслідки російського обстрілу повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Які подробиці атаки на залізничні об'єкти?

Противник прицільно балістикою атакував залізничне депо та інші об'єкти під час нічної атаки по Києву.

Удар забрав життя 7 людей, серед них 6 – співробітники УЗ. Ще один залізничник у лікарні.

Перцовський додав, що внаслідок атаки є "багато руйнувань", зокрема, йдеться про знищений цех. На місці також виникали загоряння, а на двох перегонах закривали рух.

Але все це – ніщо поруч із жахливою втратою колег. Зв'язуємося із близьким. Всі поруч із ними, щоб пройти цей надскладний час. Гірка до неможливості ніч,

– висловився Перцовський.

Де ще фіксували наслідки обстрілу?

Водночас Київщина зазнала масованої атаки російських ракет і дронів. За даними ОВА, ворог цілеспрямовано атакував цивільні об'єкти. У Борисполі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, з якого евакуювали 48 людей. Поруч на парковці загорілися автомобілі.

Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них дитина. Також у місті пошкоджено підприємство. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

До того ж, ворог атакував прикордонну інфраструктуру Одещини, через що пункт пропуску "Орлівка" призупинив роботу