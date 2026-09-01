Її надають у КМВА та КОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Обстріл Києва та Київської області 1 вересня: що відомо про наслідки?

04:30, 1 вересня Київ. На жаль, внаслідок атаки загинули 3 людини, пише КМВА. Також відомо про 5 постраждалих. 04:15, 1 вересня Київ. У Дніпровському районі на іншій локації підозрювали загоряння житлового будинку. Але ця інформація, на щастя, не підтвердилася. 04:00, 1 вересня Київщина. Інформація від ОВА. Регіон масовано атакували російські ракети та дрони, цілеспрямовано по цивільних об'єктах. У Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, евакуювали 48 людей. На парковці поруч горіли автомобілі. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них дитина. Також у Борисполі пошкоджено підприємство. На жаль, загинула людина, і ще одна травмована. 03:05, 1 вересня Київ. У Дніпровському районі фіксується загоряння на території нежитлового сектору, пише КМВА.

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