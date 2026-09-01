Її надають у КМВА та КОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.
Обстріл Києва та Київської області 1 вересня: що відомо про наслідки?
Київ. На жаль, внаслідок атаки загинули 3 людини, пише КМВА. Також відомо про 5 постраждалих. Київ. У Дніпровському районі на іншій локації підозрювали загоряння житлового будинку. Але ця інформація, на щастя, не підтвердилася. Київщина. Інформація від ОВА. Регіон масовано атакували російські ракети та дрони, цілеспрямовано по цивільних об'єктах. У Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, евакуювали 48 людей. На парковці поруч горіли автомобілі. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них дитина. Також у Борисполі пошкоджено підприємство. На жаль, загинула людина, і ще одна травмована. Київ. У Дніпровському районі фіксується загоряння на території нежитлового сектору, пише КМВА.
Київ. На жаль, внаслідок атаки загинули 3 людини, пише КМВА. Також відомо про 5 постраждалих.
Київ. У Дніпровському районі на іншій локації підозрювали загоряння житлового будинку. Але ця інформація, на щастя, не підтвердилася.
Київщина. Інформація від ОВА. Регіон масовано атакували російські ракети та дрони, цілеспрямовано по цивільних об'єктах.
У Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, евакуювали 48 людей. На парковці поруч горіли автомобілі. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них дитина.
Також у Борисполі пошкоджено підприємство. На жаль, загинула людина, і ще одна травмована.
Київ. У Дніпровському районі фіксується загоряння на території нежитлового сектору, пише КМВА.
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