04:00, 1 сентября

Киевская область. Информация от ОВА. Регион подвергся массированной атаке российских ракет и дронов, нацеленной на гражданские объекты.

В Борисполе поврежден 5-этажный жилой дом, эвакуированы 48 человек. На парковке рядом горели автомобили. На данный момент известно о 8 пострадавших, среди них ребенок.

Также в Борисполе повреждено предприятие. К сожалению, один человек погиб, еще один получил травмы.