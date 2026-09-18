Легкое возвращение после первого СОЧ: в Украине предлагают по-новому закрывать дела

В Раде зарегистрировали законопроект об упрощении процедуры возвращения на службу военнослужащих после первого самовольного оставления части или дезертирства. Он серьезно изменяет механизм освобождения от уголовной ответственности.

Предлагают возобновить выплаты и обеспечить поддержку в течение 72 часов

В Верховной Раде на рассмотрение представлен законодательный документ, что предлагает ускорить возвращение бойцов в ряды Сил обороны и снять чрезмерную нагрузку с судебной системы. Это предусмотрено в новом законопроекте №16074.

Согласно действующим правилам, процедура закрытия дел о самовольном оставлении части длится месяцами из-за бюрократических процедур в судах. Новые изменения позволят прокурору закрывать уголовное производство еще на этапе досудебного расследования, если военнослужащий добровольно вернулся в свою или другую воинскую часть.

Депутаты также предлагают возобновление военной службы через 72 часа после подачи рапорта, что улучшило бы финансово-материальное обеспечение и восстановление социальных гарантий для военных. За это время командир должен будет возобновить действие контракта военнослужащего и выплату денежного довольствия.

Решение о прекращении уголовного производства по основанию, предусмотренному пунктом 11 части первой настоящей статьи, принимается в ходе досудебного расследования прокурором, а в ходе судебного разбирательства – судом. Основанием для принятия такого решения является письменное подтверждение (уведомление) командира (начальника) воинской части,

– говорится в проекте закона.

Если раньше военным приходилось обращаться в суд и получать решение о прекращении производства, то предлагаемые изменения несколько экономят время. Прокурору или суду достаточно получить письменное уведомление от командира воинской части о дате возвращения бойца и номере приказа о продолжении службы

Вместе с возобновлением денежных выплат боец вновь получает вещевое, продовольственное и другие виды обеспечения, а также все льготы от государства. Однако деньги за период, когда служба была приостановлена из-за самовольного оставления части, военнослужащему выплачиваться не будут.

Такой механизм будут применяться исключительно к военнослужащим, которые совершили правонарушения впервые. Главным условием полного снятия риска судимости остается добровольный возврат и реальное продолжение выполнения воинского долга.

Важно! Закон вступит в силу на следующий день после его публикации. Пока что депутаты сделали лишь первый шаг к введению таких правил.

Как в армии фиксируют СОЧ

СОЧ регистрируют после трех суток отсутствия без уважительной причины, в частности если военнослужащий не вернулся из отпуска, командировки или лечения. Сначала командир пытается установить связь с военнослужащим и определить его местонахождение, после чего воинская часть сообщает в ВСП и вышестоящее командование.

На время отсутствия военнослужащий лишается денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения, а также части льгот и компенсаций. Период СОЧ не засчитывается в выслугу лет для военной пенсии. После добровольного возвращения на службу выплаты и обеспечение можно возобновить. Для этого военнослужащий должен пройти установленную процедуру возвращения, а командир – издать приказ о восстановлении человека на службе.