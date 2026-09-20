Недостаточно просто иметь заболевание: при каких условиях устанавливают инвалидность

Специалисты разъяснили четкий перечень условий и критериев, при которых гражданам в настоящее время присваивается статус инвалидности. Для получения государственной поддержки и социальной защиты заявитель должен одновременно соответствовать трем обязательным требованиям.

Три обязательных условия для оформления статуса

Инвалидность присваивается человеку, если у него имеются стойкие физические, психические, интеллектуальные или сенсорные нарушения. Из-за проблем со здоровьем гражданин, к сожалению, не может полноценно и эффективно участвовать в жизни общества. Об условиях для присвоения инвалидности рассказали специалисты Бесплатной юридической помощи.

В первую очередь врачи должны подтвердить, что у человека имеются стойкие нарушения функций организма. Это означает, что болезнь или травма присутствует не менее 12 месяцев, либо предполагается, что она продлится не менее года или может привести к смерти. При этом инвалидность может быть признана, если шансы на улучшение состояния даже при наилучшем лечении минимальны.

Вторым фактором является ограничение жизнедеятельности. Умеренная, выраженная или значительная степень ограничения способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю поведения, общению, обучению или выполнению трудовой деятельности может свидетельствовать о плохом состоянии здоровья.

Третьим обязательным требованием является необходимость в мерах социальной защиты. То есть человек должен нуждаться в постоянной поддержке. При наличии инвалидности лицу предоставляются:

услуги по реабилитации;

паллиативная помощь;

технические средства реабилитации или медикаменты и изделия для амбулаторного использования.

Кто отвечает за проведение экспертизы

Организационные процедуры проведения медицинской оценки четко разделены по возрастным категориям заявителей. Для совершеннолетних лиц экспертизу по установлению инвалидности проводят экспертные группы по оценке повседневного функционирования человека.

В то же время для несовершеннолетних действует отдельный порядок проведения экспертизы. Детям статус инвалидности устанавливают врачебно-консультативные комиссии лечебно-профилактических учреждений.

Напомним, после ликвидации МСЭК в Украине заработала новая система оценки. Решение об установлении инвалидности принимают экспертные группы по оценке повседневного функционирования.

Эксперты оценивают не только диагноз, но и то, насколько состояние здоровья влияет на трудоспособность, самообслуживание и повседневную жизнь.

Принцип расчета пенсии по инвалидности не изменился. Ее размер зависит от группы инвалидности и определяется как процент от пенсии по возрасту.