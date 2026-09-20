Три обов'язкові умови для оформлення статусу

Інвалідність призначається людині, коли вона має стійкі фізичні, психічні, інтелектуальні, або сенсорні порушення. Через проблеми зі здоров'ям громадянин, на жаль, не може повністю та ефективно брати участі в житті суспільства. Про умови для призначення інвалідності розповіли фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Першочергово лікарі мають засвідчити, що в людини є стійкі порушення функцій організму. Це означає, що хвороба або травма наявна не менше 12 місяців, або передбачається, що вона триватиме щонайменше рік чи може призвести до смерті. При цьому інвалідність можуть призначити, коли шанси на покращення стану навіть за найкращого лікування є мінімальними.

Другим чинником є обмеження життєдіяльності. Помірний, виражений або значний ступінь обмеження здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю поведінки, спілкування, навчання або виконання трудової діяльності може свідчити про поганий стан здоров'я.

Третьою обов'язковою вимогою є необхідність у заходах соціального захисту. Тобто людина повинна потребувати постійної підтримки. За наявності інвалідності особі надаються:

послуги з реабілітації;

паліативна допомога;

технічні засоби реабілітації або медикаменти та вироби для амбулаторного використання.

Хто відповідальний за проведення експертизи

Організаційні процедури щодо проведення медичної оцінки чітко розділені за віковою категорією заявників. Для повнолітніх осіб експертизу щодо встановлення інвалідності проводять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

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Водночас для неповнолітніх діє окремий порядок проведення експертизи. Дітям статус інвалідності встановлюють лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів.

Нагадаємо, після ліквідації МСЕК в Україні запрацювала нова система оцінювання. Рішення про встановлення інвалідності ухвалюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування.

Експерти оцінюють не лише діагноз, а й те, наскільки стан здоров'я впливає на працездатність, самообслуговування та повсякденне життя.

Принцип розрахунку пенсії по інвалідності не змінився. Її розмір залежить від групи інвалідності та визначається як відсоток від пенсії за віком.