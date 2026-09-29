Простой, сокращение или ликвидация: какие законные гарантии могут получить работники

Трудовое законодательство определяет права и гарантии работников в зависимости от того, как именно оформлено прекращение работы — это временный "простой", полная ликвидация или сокращение штата. В некоторых случаях работодатель обязан предоставить работнику соответствующую должность в другом месте.

В случае прекращения деятельности работник имеет законные права

Бывают случаи, когда работник фактически лишен работы, но трудовые отношения не прекращаются. Также возможно сокращение или ликвидация предприятия, в результате чего человек уже не может работать. Об основных предусмотренных гарантиях адвокатка и руководительница ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова рассказала в комментарии 24 Каналу.

Так работодатель может сохранить за сотрудником рабочее место, если предприятие не ликвидируется полностью, а работа приостанавливается лишь временно. По словам эксперта, это возможно, например, из-за форс-мажорных обстоятельств или невозможности безопасного функционирования. То есть работник остается в штате.

Руководство имеет право приостановить действие трудового договора в условиях военного положения, если работа не может выполняться ни работодателем, ни работником.

Дина Дрижакова Руководитель ЮК "Prima Leader Group" В этом случае выплата заработной платы и предоставление социальных гарантий приостанавливаются, но рабочее место сохраняется. Полная ответственность за компенсацию утраченного заработка в таком случае возлагается на государство-агрессора.

Существуют также гарантии для работников, попавших под сокращение. В случае, когда увольнение является окончательным и предприятие ликвидируется или проводит массовое сокращение, работникам гарантируется предупреждение об этом за два месяца. Человеку также выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка. Дина Дрижакова также отметила, что такой работник имеет преимущественное право на сохранение рабочего места в соответствии с квалификацией.

Предоставление работнику аналогичной должности

Если компания переживает простой, то работодатель не должен переводить работников на другие постоянные должности. В таких условиях работники ожидают возобновления работы предприятия.

Если работодатель переносит производство или закрывает конкретный объект и предлагает работу своим работникам – это допустимо, но только с согласия работника. Об этом прямо говорится в статье 32 КЗоТ Украины.

Если изменяются существенные условия труда (место работы, оплата, режим), работника должны уведомить об этом не позднее чем за два месяца. В условиях военного положения этот срок может быть сокращен в соответствии с законом. Если работник не согласен продолжать работу в новых условиях или в другом месте, трудовой договор расторгается на основании пункта 6 статьи 36 кодекса о труде Украины с выплатой выходного пособия,

– рассказала Дина Дрижакова.

Выплачивается ли компенсация за "простой"

Адвокат подчеркнула, что работодатель обязан выплачивать компенсацию за "простой", произошедший не по вине работника. Она добавляет, что именно к этому обычно относится остановка работы заводов, магазинов или АЗС из-за внешних факторов, экономических трудностей или соображений безопасности.

Такая выплата должна составлять не менее двух третей тарифной ставки, установленной для работника по разряду или окладу.

Когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника не по его вине – актуально для обстрелов, воздушных тревог и т. п. – компания должна сохранять за работником средний заработок. По словам эксперта, если работодатель задерживает выплату за простой, работник имеет право обратиться в Гоструда или в суд.

Важно! Работодатель обязан начислять и выплачивать компенсацию сотруднику бюджетной сферы или большого бизнеса, если иное не предусмотрено коллективным договором или внутренними положениями.

Напомним, правительство повторно подало в Верховную Раду проект нового Трудового кодекса. Он должен заменить КЗоТ 1971 года, но пока это лишь законопроект. Предлагается увеличить минимальную продолжительность оплачиваемого отпуска и урегулировать современные формы труда. Отдельно в проекте прописаны правила противодействия дискриминации, моббингу и харассменту, а также механизмы разрешения трудовых споров.

Важно, что в Украине массовой волны увольнений в ближайшее время не ожидается, однако в некоторых секторах бизнес сокращает или планирует сокращать штат. В промышленности 75% предприятий планируют сохранить численность работников, 16% – продолжать нанимать, 9% – сокращать. В торговле 81% компаний не планируют менять штат, 9% – хотят нанимать, 13% – ожидают увольнений. В сфере услуг 79% предприятий сохранят штат, 9% планируют нанимать, 12% – сокращать. Строительство демонстрирует самые позитивные ожидания: 9% компаний планируют нанимать и лишь 3% – сокращать.