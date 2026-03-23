Право на увольнение по уходу за ребенком: суд разоблачил дискриминацию в воинской части

Военнослужащая подала иск против своей части, командование которой не позволяло ей уволиться на основании воспитания ребенка. Административный суд в Кировограде частично признал противозаконную бездеятельность воинской части.

Что известно о деле об увольнении военнослужащей из-за ухода за ребенком?

В суде рассмотрели дело о признании бездействия воинской части, в которой служит истица. Она официально замужем за военнослужащим и воспитывает с ним ребенка 2018 года рождения. Согласно части 12 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" она имеет право на увольнение в запас. Соответствующий рапорт женщина подала командованию.

Смотрите также Так требует закон: адвокат назвал ключевое условие для получения статуса УБД

Через несколько недель рапорт военнослужащей вернули без согласования. Мол, мужчина не является отцом ребенка, поэтому законно уволиться военнослужащая не может.

Тогда женщина решила через суд доказать противоправность отказа воинской части и обязать командование уволить ее с военной службы.

В материалах дела № 340/3775/25 говорится, что суд признал бездействие воинской части и обязал рассмотреть рапорт женщины снова.

Важно! Закон предусматривает увольнение одного из военных в браке в рамках защиты интересов ребенка. В этом случае воинская часть прибегла к дискриминации, когда разделила понятие общего ребенка и несовершеннолетнего, которого воспитывают супруги.

Поэтому защита нарушенного права заключается в том, что военная часть должна вынести новое решение с учетом позиции суда.

Что стоит знать об увольнении военных по семейным обстоятельствам?