Що відомо про справу про звільнення військовослужбовиці через догляд за дитиною?

У суді розглянули справу щодо визнання бездіяльності військової частини, в якій служить позивачка. Вона офіційно одружена з військовослужбовцем та виховує з ним дитину 2018 року народження. Згідно з частиною 12 статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" вона має право на звільнення у запас. Відповідний рапорт жінка подала командуванню.

Дивіться також Так вимагає закон: адвокат назвав ключову умову для отримання статусу УБД

Через кілька тижнів рапорт військовослужбовиці повернули без погодження. Мовляв, чоловік не є батьком дитини, тому законно звільнитися військовослужбовиця не може.

Тоді жінка вирішила через суд довести протиправність відмови військової частини та зобов'язати командування звільнити її з військової служби.

У матеріалах справи № 340/3775/25 йдеться, що суд визнав бездіяльність військової частини та зобов'язав розглянути рапорт жінки знову.

Важливо! Закон передбачає звільнення одного з військових у подружжі у межах захисту інтересів дитини. У цьому випадку військова частина вдалася до дискримінації, коли розділила поняття спільної дитини та неповнолітньої, яку виховує подружжя.

Відтак захист порушеного права полягає в тому, що військова частина повинна винести нове рішення з урахуванням позиції суду.

Що варто знати про звільнення військових за сімейними обставинами?