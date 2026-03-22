Підстави для звільнення зі служби визначені законодавством України. Про це розповіли фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".
Хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами?
В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації військовослужбовці можуть звільнитися зі служби за певних сімейних обставин. Відповідні підстави визначені законом "Про військовий обов'язок і військову службу".
Зокрема, право на звільнення мають особи, які виховують дитину з інвалідністю або дитину з тяжкими захворюваннями, а також ті, хто самостійно виховує неповнолітніх дітей. Крім того, підставою є утримання трьох і більше дітей віком до 18 років.
Звільнення також можливе у разі необхідності постійного догляду за особами з інвалідністю чи недієздатними родичами, за відсутності інших осіб, які можуть це забезпечити.
Окремо передбачено підстави для військовослужбовиць – зокрема у зв'язку з вагітністю або доглядом за дитиною. Також право на звільнення мають військові, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни. Кожен випадок розглядається індивідуально з урахуванням підтвердних документів та обставин.
Що варто знати про оформлення відстрочок та бронювання у 2026 році?
У 2026 році бронювання працівників можливе лише для підприємств, офіційно визнаних критично важливими, та осіб, які перебувають на військовому обліку. Не підлягають відстрочці особи без військового обліку, які вже підлягають призову, або неофіційно працевлаштовані працівники.
У березні уряд додав нові категорії підприємств до списку критично важливих для ЗСУ, включаючи логістичні. Підприємства, які відповідають критеріям, можуть отримати право на бронювання своїх працівників, що важливо для безперебійної підтримки оборонного сектору.
Українці, звільнені з російського полону, можуть отримати відстрочку від мобілізації через ЦНАП за спрощеною процедурою. Відстрочка підтверджується електронним документом у застосунку Резерв+ та може бути роздрукована через портал Дія.