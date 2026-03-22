Підстави для звільнення зі служби визначені законодавством України. Про це розповіли фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Дивіться також До 25 років під мобілізацію: що може чекати на колишніх обмежено придатних

Хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами?

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації військовослужбовці можуть звільнитися зі служби за певних сімейних обставин. Відповідні підстави визначені законом "Про військовий обов'язок і військову службу".

Зокрема, право на звільнення мають особи, які виховують дитину з інвалідністю або дитину з тяжкими захворюваннями, а також ті, хто самостійно виховує неповнолітніх дітей. Крім того, підставою є утримання трьох і більше дітей віком до 18 років.

Звільнення також можливе у разі необхідності постійного догляду за особами з інвалідністю чи недієздатними родичами, за відсутності інших осіб, які можуть це забезпечити.

Окремо передбачено підстави для військовослужбовиць – зокрема у зв'язку з вагітністю або доглядом за дитиною. Також право на звільнення мають військові, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни. Кожен випадок розглядається індивідуально з урахуванням підтвердних документів та обставин.

Що варто знати про оформлення відстрочок та бронювання у 2026 році?