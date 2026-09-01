На Полтавщине судят бывшего руководителя компании за уклонение от уплаты 13 миллионов НДС

В Полтавской области предстанет перед судом бывший руководитель предприятия, который скрыл от государства более 13 миллионов гривен налога на добавленную стоимость. Компания освоила более 72 миллионов гривен бюджетных средств в рамках государственных подрядов, однако сдавала в налоговую службу исключительно "нулевые" отчеты.

Как действовала схема уклонения от уплаты налогов

В Полтавской области предстанет перед судом бывший руководитель предприятия, который скрыл от государства более 13 миллионов гривен налога на добавленную стоимость, сообщает Национальная полиция Украины. Компания освоила более 72 миллионов гривен бюджетных средств по государственным подрядам, однако сдавала в налоговую службу исключительно "нулевые" отчеты.

Оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области совместно с детективами Бюро экономической безопасности завершили расследование в отношении бывшего руководителя местного общества. Материалы уголовного производства и обвинительный акт уже направлены в суд.

Правоохранители установили, что предприятие регулярно получало заказы от государственных и коммунальных учреждений. За выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования обществу в целом перечислили более 72,7 миллиона гривен бюджетных средств.

Общество официально состояло на учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость – это косвенный налог, который начисляется с каждой операции поставки товаров или услуг и подлежит обязательной уплате в госбюджет. По закону руководство предприятия должно было регистрировать налоговые накладные и отражать все полученные средства в налоговой отчетности.

Однако, по данным следствия, фактические многомиллионные обороты предприятия в документах не указывались. В налоговую направлялись декларации о якобы полном отсутствии хозяйственных операций, а отчеты по налогу на прибыль содержали нулевые показатели. Из-за постоянной подачи деклараций об отсутствии поставок контролирующий орган даже аннулировал регистрацию компании как плательщика НДС.

Проверка подтвердила убытки для государства

Следствие привлекло столичных налоговиков для проведения проверки, а также специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Проведенная судебно-экономическая экспертиза подтвердила, что бизнесмены умышленно занизили уплату налога на добавленную стоимость на сумму свыше 13,2 миллиона гривен.

Бывшему директору компании объявили подозрение по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо больших размерах. Процессуальное руководство по делу осуществляла Полтавская областная прокуратура, которая и направила обвинительный акт в суд.