В Украине более двух миллионов ветеранов: кто на самом деле имеет право на этот статус

Со временем в Украине увеличилось число ветеранов. По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, число людей, имеющих этот статус, превысило два миллиона человек.

Политика в отношении ветеранов нуждается в улучшении

Что еще долго вопрос политики в отношении ветеранов будет оказывать влияние на государство и общество. Однако ее состояние критическое, рассказал в своем докладе омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, политика в отношении защитников провалена предыдущими министрами, поэтому государство должно уже вводить изменения.

Лубинец отмечает, что политика в отношении ветеранов влияет и на мобилизацию. Люди видят проблемы защитников, возвращающихся с войны, и не хотят переживать такие же "бюрократические войны".

Но кто же такие ветераны? Юридически неверно присваивать этот статус всем, кто проходил военную службу во время военного положения. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Вячеслав Кирда.

По словам эксперта, статья 4 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" определяет, что такой статус имеют лица, принимавшие участие в защите Родины или в боевых действиях на территории других государств. Только три категории можно считать ветеранами войны:

участники боевых действий;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

участников войны.

Вячеслав Кирда Военный адвокат То есть статус ветерана войны не возникает лишь в силу самого факта пребывания человека на военной службе или его увольнения с военной службы. Лицо должно относиться к одной из определенных законом категорий, а соответствующий статус должен быть официально установлен уполномоченным органом и подтвержден удостоверением или сведениями из Единого государственного реестра ветеранов войны.

В чем разница в статусах

Вячеслав Кирда объяснил различие. Закон гласит, что участники боевых действий – это определенные лица, которые принимали непосредственное участие в выполнении боевых задач, боевых действиях или мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины и защиты населения.

Но сам факт прохождения военной службы, даже во время военного положения, еще не означает автоматического получения статуса УБД. Участие в соответствующих действиях или мероприятиях должно быть подтверждено, а статус – официально присвоен уполномоченным органом.

Также часть военнослужащих может оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны, если у них возникли серьезные проблемы со здоровьем в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, участии в боевых действиях или исполнении обязанностей военной службы.

Для получения этого статуса принципиальное значение имеет официально установленная причинно-следственная связь инвалидности с соответствующими обстоятельствами,

– уточнил адвокат.

Также существует отдельная, в значительной степени исторически сложившаяся категория "участники войны". По словам эксперта, к ней относятся военнослужащие, проходившие службу в составе Вооруженных Сил бывшего СССР в период войны, труженики тыла, а также другие лица, прямо предусмотренные законом.

Поэтому Вячеслав Кирда отмечает, что ветеран войны и участник боевых действий – не тождественные понятия. Первое понятие более обобщенное. Все УБД являются ветеранами войны, однако не каждый ветеран войны имеет статус участника боевых действий.

Перечень и объем льгот для различных категорий не одинаковы

Среди основных гарантий эксперт назвал льготы в сфере медицинского обеспечения и реабилитации; скидки на оплату жилья и коммунальных услуг; транспортные льготы; трудовые гарантии, дополнительные отпуска; первоочередное предоставление отдельных социальных услуг.

Но, например, могут различаться размеры скидок на жилищно-коммунальные услуги, условия транспортных льгот и некоторые социальные гарантии.

Поэтому в каждом конкретном случае необходимо учитывать не только общее понятие "ветеран", но и то, какой именно официальный статус присвоен человеку,

– говорит Кирда.

Напомним, согласно закону статус участника боевых действий может быть аннулирован в случае совершения тяжкого преступления или выявления недостоверных данных, на основании которых статус был получен. Однако военнослужащие могут обжаловать решение об отмене статуса в суде, если оно представляется необоснованным.