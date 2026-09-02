От службы к гражданской жизни: для ветеранов войны готовятся важные изменения

Государство продолжает разрабатывать систему поддержки ветеранов и членов семей военнослужащих. В частности, Министерство по делам ветеранов Украины определило для себя четыре приоритетных взаимосвязанных направления работы.

Планы по совершенствованию политики в отношении ветеранов

В Офисе Президента состоялось заседание Координационной Рады по вопросам защиты прав ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. В настоящее время в Украине возникла необходимость формирования современной системы поддержки ветеранов, ветеранок и членов их семей. В частности, создать ее можно путем упрощения доступа к услугам, цифровизации процессов и повышения эффективности работы государственных и местных институтов. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Для начала задание получило Минветеранов. По их инициативе будут улучшены направления медицинской помощи, реабилитации и протезирования, а также должна быть проведена реформа системы специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Также ведомство должно работать над системой ветеранских пространств и возможностью санаторно-курортного лечения и оздоровления ветеранов.

Один из главных вопросов – реализация закона о том, что военнослужащие, ветераны и бывшие военнопленные имеют право на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование. В частности, чтобы ветераны получали необходимую медицинскую, реабилитационную и протезную помощь по четкому маршруту, без повторного прохождения одних и тех же процедур и бюрократических барьеров,

– говорится в сообщении.



Государство планирует улучшить политику в отношении ветеранов / Фото пресс-службы ОП

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, на поддержку ветеранов государство в 2027 году выделит примерно 18,5 миллиарда гривен. Он также заверил, что Кабинет Министров может помочь в разработке системы.

Кроме того, в Украине может появиться единый маршрут ветерана. Об этом сообщил глава соответствующего министерства Виталий Ким. Он заменит систему сопровождения ветеранов и будет охватывать вопросы от увольнения с военной службы до получения любых необходимых услуг.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов подчеркнул важность информирования общества об изменениях.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский поручил правительству до 1 октября подготовить программу изменений в ветеранской политике. Речь идет, в частности, об обновлении законодательства и создании отдельного Ветеранского кодекса.

Президент подчеркнул, что ветераны и их семьи должны быть полноценными субъектами ветеранской политики, а не просто льготной категорией. Среди проблем президент назвал недостаточную поддержку после тяжелых ранений и случаи, когда ветеранские центры работают неэффективно или вообще стоят пустыми.