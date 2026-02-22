Что делать, если потерял водительское удостоверение, и как его восстановить

Потерять документы всегда неприятно, ведь на их восстановление может потребоваться немало времени и денег. Что делать, если потеряли водительское удостоверение, и как его восстановить, расскажем далее.

Куда обращаться после траты удостоверения?

После потери водительского удостоверения необходимо сообщить об этом в сервисный центр Министерства внутренних дел, пишет Действие.

Если потерялось водительское удостоверение, выданное впервые, тоже следует обращаться в МВД.

Вместо утраченного документа органы МВД оформляют и выдают водителю новое удостоверение. Однако это происходит не сразу. Сначала проверяют поданную лицом информацию и факт выдачи такого документа ранее.

В таких случаях владельцу водительского удостоверения, полученного впервые, в случае обращения до окончания срока его действия, выдается новое удостоверение, которое считается таким, что выдано впервые, с указанием срока действия утраченного или похищенного удостоверения,

– говорится в Действии.

Информацию об утерянном удостоверении вносят в Единый государственный реестр МВД. После этого оно считается недействительным.

Важно! Если водительское удостоверение похитили у человека, ему необходимо подать об этом заявление в Национальную полицию.

Как восстановить утерянный документ?

Восстановить водительское удостоверение можно двумя способами:

офлайн в любом сервисном центре МВД;

онлайн через Кабинет водителя.

Чтобы оформить новый документ непосредственно в центре, необходимо иметь перечень документов:

паспорт гражданина Украины (для ID-карты вместе со справкой или выпиской о месте жительства);

идентификационный код;

медицинскую справку (на время действия военного положения не требуется).

На удостоверение личности вместо паспорта гражданина Украины также можно подать:

загранпаспорт;

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное проживание;

вид на временное проживание;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите;

или удостоверение лица, которому предоставили временную защиту.

Обратите внимание! Паспорт Украины или заграничный можно показать в электронной форме в приложении Дія.

Для оформления нового водительского удостоверения вместо утраченного онлайн необходимо:

авторизоваться в Кабинете водителя;

заполнить все указанные поля;

оплатить услугу;

выбрать способ получения документа.

Водительское удостоверение могут прислать Укрпочтой, курьером или выдать в сервисном центре МВД.

Важно! В Главном сервисном центре МВД отмечают, что стоимость оформления удостоверения составляет ориентировочно 608 гривен за бланк. Если будут отправлять по почте или курьером дополнительно придется заплатить за логистические расходы.

Как получить водительское удостоверение в Украине?