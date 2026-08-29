Потеря паспорта – это проблема: военным хотят упростить восстановление документов

Иногда военнослужащие попадают в распределительные центры или части без паспортов. Из-за этого им недоступны некоторые государственные и банковские услуги, но и восстановить документы мобилизованные не могут так же легко, как гражданские лица.

В Украине готовят решение, позволяющее военнослужащим без труда восстанавливать документы

На проблему отсутствия у некоторых военнослужащих обратили внимание в Офисе Военного омбудсмена. Представители провели мониторинговые визиты в подразделения и на адаптационные курсы в учебных центрах и обнаружили, что у некоторых граждан нет на руках паспортов: кто-то потерял его, других мобилизовали без документов. Об этом сообщила команда Военного омбудсмена.

Из-за отсутствия документов военные также не могут получать денежное довольствие, поскольку паспорт необходим для открытия банковского счета. Кроме того, документы используются для получения административных и социальных услуг, а также для оформления других документов.

Для военнослужащих, имеющих военно-учетные документы, выход есть – банки проводят идентификацию по ним и без проблем открывают счет. Но если ВУД нет, то получить его невозможно без паспорта. Так военные попадают в замкнутый круг. Им выдается лишь временная справка без фотографии, которую нельзя использовать для удостоверения личности.

Важно! Бумажный военно-учетный документ в 2026 году не выдают, а электронный не могут оформить те военнослужащие, у которых нет паспорта в форме ID-карты.

Военнослужащий может получить новый паспорт при условии обращения в Государственную миграционную службу или центр предоставления административных услуг. После этого его также необходимо лично забрать. Но в условиях войны, учений на полигонах или лечения сделать это невозможно.

В частях нет четкого порядка, как организовать выезд сотрудников ГМС к военнослужащим. Офис Военного омбудсмена обратился в ГМС с предложением разработать единый порядок выездного оформления паспортов военнослужащим. В частности, определить, кто от части может напрямую обращаться в ГМС, какие документы необходимы и в какие сроки прибудет мобильная группа,

– говорится в сообщении.

Также обсуждается возможное сокращение процедуры установления личности для восстановления военного документа, упрощение банковской идентификации и расширение использования временного военно-учетного документа.

В Офисе убеждены, что услуга должна предоставляться военнослужащему там, где ему будет удобно, то есть мобильная группа ГМС должна приезжать по мере необходимости. На месте должна происходить фотосъемка и прием документов, а также доставка готового паспорта.

Напомним, отсутствие военно-учетного документа наказывается штрафом от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен. Владельцы военных билетов, которые потеряли или повредили документы, имеют возможность восстановить их через ТЦК.