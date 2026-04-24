Без еды и воды на позициях: кто по закону отвечает за обеспечение военных

Военнослужащие должны получать вещевое и продовольственное обеспечение. Эта обязанность возлагается на воинскую часть, и именно командование должно обеспечить защитников всем необходимым. А невыполнение этого требования можно считать нарушением прав воинов.

Какие дкументы регулируют обеспечение военных?

Нормы обеспечения военнослужащих установлены в Законе Украины "О социальных гарантиях и о социальной правовой защите военнослужащих". В частности статья 9-1 определяет, что право на получение продовольственного, вещевого и другого обеспечения имеют военнослужащие, резервисты и призванные военнообязанные.

Правила и сроки устанавливаются Кабинетом Министров Украины. В комментарии 24 Каналу военный адвокат Роман Лихачев рассказал, что питание воинов, в том числе и на позициях, должно происходить по действующему постановлению Кабинета Министров Украины.

Именно этот документ четко устанавливает, что военная часть должна давать есть служащим и в каких размерах.

Роман Лихачев Военный адвокат В данном случае однозначно должна обеспечивать воинская часть. Так это прописано. Есть там и вопросы по этим так называемым "пайкам" и всему остальному. То есть там описаны конкретные нормы.

Роман Лихачев прокомментировал и недавнюю проблему в 14-й отдельной механизированной бригаде, когда военные на позициях неделями не получали необходимого обеспечения едой и лекарствами и даже были вынуждены пить дождевую воду.

По словам эксперта, если в бригаде говорят, что просто не было возможности отправить воинам продукты и другие необходимые вещи, то по этому поводу нужны доклады командования, в соответствии с уставом. А если один руководитель не может решить насущную проблему, то он должен об этом доложить старшему начальнику.

Где эти доклады? Я так понимаю, их просто не было,

– сказал адвокат о ситуации, из-за которой возник скандал.

Кроме того, отметил Лихачев, на воинскую часть в соответствии со штатными военнослужащими продовольствие поступает по нормам. Поэтому открытым остается вопрос, выделялось ли на этих военнослужащих нужное питание?

Куда военным обращаться, если его не обеспечили должным образом?

Эксперт говорит, что жалобы об отсутствии обеспечения в течение достаточно длительного времени можно подавать в действенные органы, которые занимаются вопросом прав защитников. Это, например, в военную службу правопорядка или к Военному омбудсмену.

Можно сказать, что у нас много вопросов решалось благодаря жалобам Военному омбудсману. Я не говорю, что на 100% реальная эффективность, но есть определенные совпадения. Есть горячая линия Министерства обороны. Туда трудно дозвониться, но можно. Есть руководство, фейсбук-страницы каждой бригады или армейских корпусов. Туда можно писать и на это реагируют,

– уточняет Роман Лихачев.

Нарушение законодательства в таких случаях можно рассматривать как халатность командиров, в зависимости от последствий.

Кто именно может обращаться в Офис Военного омбудсмена?