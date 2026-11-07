Помощь от общин: как военнослужащие могут бесплатно восстановить документы

Украинские военнослужащие, утерявшие или повредившие паспорт, смогут восстановить документ без собственных финансовых затрат. Расходы на обязательный административный сбор будут покрываться территориальными общинами непосредственно из местных бюджетов.

Общины оплатят административный сбор за защитников

Во время регулярных мониторинговых поездок в боевые подразделения и учебные центры правозащитники постоянно фиксируют случаи полного отсутствия паспортов у защитников. Часть бойцов теряет документы во время выполнения боевых задач, тогда как другие поступают на службу вообще без удостоверения личности. Поэтому Офис Военного омбудсмена выступил с инициативой для общин, которые могут помочь защитникам и защитницам.

Бывают случаи, когда военные оказываются в настоящей финансовой ловушке. Без действительного документа гражданина Украины невозможно открыть банковскую карту или обновить личные данные для получения денежного обеспечения. Соответственно, бойцы не имеют доступа к положенным выплатам и просто не могут самостоятельно оплатить административный сбор за оформление нового паспорта.

Уже сейчас помочь таким военным могут их общины. Мы предложили, чтобы органы местного самоуправления оплачивали сбор вместо них – непосредственно на счета ЦПАУ или подразделения Государственной миграционной службы. Для общин это станет еще одной возможностью поблагодарить своих земляков, защищающих государство,

– прокомментировал главный специалист управления по обеспечению защиты прав военнослужащих Сергей Бреус.

Кабинет Министров согласился с тем, что внесение системных изменений в законодательство относительно полной отмены платежа требует длительного времени. Поэтому общинам рекомендовали более практичное решение.

Деньги на восстановление документов для военных будут перечисляться непосредственно из местных бюджетов на счета центров предоставления административных услуг или подразделений миграционной службы.

Что нужно сделать для получения помощи

Военнослужащему следует обратиться в орган местного самоуправления своей территориальной общины. Официальный адрес электронной почты сельского, поселкового или городского совета можно найти на его сайте.

В обращении необходимо:

сообщить о факте утери или повреждения паспорта;

написать просьбу о финансовой помощи для его восстановления.

Другие документы, которые необходимо иметь военнослужащему, – это справка о прохождении службы и платежные реквизиты для уплаты административного сбора, полученные в ЦПАУ или подразделении Государственной миграционной службы, с указанием суммы и назначения платежа.

Напомним, ранее Офис Военного омбудсмена предлагал организовать выездные мобильные группы миграционной службы, чтобы бойцы не покидали полигоны или госпитали ради оформления ID-карт.

Процедура восстановление непосредственно военных документов зависит от типа документа и органа, его выдавшего. Военнослужащие должны сообщить о потере документов командиру и пройти расследование для их восстановления. Ветераны могут обращаться в ТЦК или соответствующие органы.