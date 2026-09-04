Не ждите у закрытых дверей: юристка объяснила, что делать, если не пускают в убежище

Даже во время массированных атак на Украину из разных регионов поступают сообщения о закрытых укрытиях. Таким образом нарушается основное право граждан на безопасность и защиту.

Не пускают в укрытие во время тревоги: что делать

Вопиющие случаи, когда украинцы не могут попасть в укрытие во время массированных атак, можно считать нарушением законодательства. То же самое касается случаев, когда укрытие фактически непригодно для использования. Об этом рассказала юрист и представитель Уполномоченного Верховной Рады по защите прав лиц, пострадавших от вооруженной агрессии, Ольга Алтунина на своем телеграм-канале.

Юрист отметила, что владельцы помещений с укрытиями должны обеспечить беспрепятственный доступ к ним в любое время, ведь враг атакует как днем, так и ночью. Украинцы должны пользоваться объектами фонда защитных сооружений во время сигналов воздушной тревоги, чтобы они и их семьи находились в безопасности. Казалось бы, что это правило во время военного положения является бесспорным.

Однако на практике человек, придя в укрытие, может получить отказ в доступе. Например, людей могут не впустить, если они не проживают в доме, где расположено укрытие. Бывали случаи, когда администраторы требовали подтвердить место регистрации, мотивируя это тем, что укрытие доступно "только для жильцов".

Хуже всего, когда в убежище не могут пройти люди с детьми или домашними животными. Их могут не впустить только из-за надуманных правил.

Чтобы отстоять свое право на защиту во время атаки, гражданин может связаться с лицом, ответственным за убежище. Фактически это первый шаг, чтобы попасть в убежище. Контакты такого человека и информация о месте хранения ключей должны быть указаны на входе.

Если убежище не открывают – звоните по номеру 102 или 101, назовите точный адрес и сообщите, что во время воздушной тревоги невозможно попасть внутрь. Не оставайтесь ждать у закрытых дверей во время атаки. Сразу ищите ближайшее альтернативное укрытие,

– сообщила Ольга Алтунина.

Также юрист советует сделать фото или видео, на котором виден факт недопуска в укрытие. Конечно, если это возможно и вам не угрожает опасность. Стоит также зафиксировать адрес, дату и время, когда в укрытие не впускают.

Обращение можно направить в письменном виде в орган местного самоуправления или балансодержателю убежища.

Что делать, если помещение с укрытием недоступно

Представительница Омбудсмена также отмечает, что иногда люди не могут попасть в доступное убежище, потому что помещение закрыто, заросло сорняками, было затоплено или заблокировано, фактически не функционирует. В таком случае ответственность за содержание такого объекта несет балансодержатель.

Офис Уполномоченного по правам человека провел проверку укрытий и определил, что проблемы есть в 93% убежищ, которые в приложении "Дія" были обозначены как доступные. При этом 80 укрытий не работали вовсе.

Поэтому советую не ждать следующей воздушной тревоги, а заранее проверить ближайшее укрытие: где расположен вход, открыт ли он, есть ли на входе контактные данные ответственного лица, сколько времени займет дорога и где находится ближайшее альтернативное укрытие. Если уже во время такой проверки вы заметите проблему, зафиксируйте ее и сообщите в орган местного самоуправления или балансодержателю,

– написала юрист.

Помните, что в случае, если вы не можете воспользоваться укрытием, об этом можно пожаловаться в управление ГСЧС по номеру 101 или в полицию.

Напомним, в Верховной Раде предлагают ужесточить требования к содержанию укрытий и ответственность властей за безопасность людей. Законопроект №15397 предусматривает, что защитные сооружения должны быть герметичными и обеспеченными водой, электричеством, вентиляцией, отоплением, канализацией, связью, питьевой водой, лекарствами и необходимыми предметами. Также предлагается запретить изъятие укрытий из государственной и коммунальной собственности.

К слову, на базе приложения Дия планируется создать приложение, которое будет информировать граждан о воздушных угрозах, движении ракет и дронов из официального источника.