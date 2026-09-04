Что готовят

Новый цифровой инструмент поможет объединить всю важную информацию об угрозах с воздуха в одном месте, пишет "Украинская правда". По замыслу чиновников, сервис будет отправлять уведомления из официального первоисточника непосредственно на телефоны граждан. Помимо сообщений о тревогах, приложение будет отображать направление движения ракет, беспилотников и других угроз.

На базе Дии будет создано государственное приложение о воздушных тревогах, об опасности, о движении "Шахедов", дронов, ракет, чтобы было единое информационное поле об актуальных угрозах и в целом информирование из первоисточника, от правительства,

– прокомментировал премьер-министр Сергей Корецкий.

Новая классификация воздушных угроз

Кабинет Министров также меняет подход к гражданской защите. В частности, чиновники разделили сирены на два отдельных уровня по степени опасности.

Желтый уровень будет означать угрозу со стороны вражеских беспилотников . В таких случаях сирена будет звучать в течение 30 секунд. Несмотря на сложные условия безопасности, правительство разрешило предприятиям и бизнесу работать при таком сигнале, если работники и посетители имеют гарантированный доступ к укрытиям. Для обустройства укрытий Кабмин предоставил предпринимателям три месяца переходного периода. Владельцы каждого заведения должны четко обозначить наличие или отсутствие безопасного пространства.

. В таких случаях сирена будет звучать в течение 30 секунд. Несмотря на сложные условия безопасности, правительство разрешило предприятиям и бизнесу работать при таком сигнале, если работники и посетители имеют гарантированный доступ к укрытиям. Для обустройства укрытий Кабмин предоставил предпринимателям три месяца переходного периода. Владельцы каждого заведения должны четко обозначить наличие или отсутствие безопасного пространства. Власти будут объявлять красный уровень в случае угрозы ракетных или комбинированных ударов. Тогда сирена будет звучать одну минуту. В таком случае все компании и заведения должны немедленно прекратить работу, а люди – перейти в укрытия.

Однако для детских садов и школ действуют другие правила. Там воспитатели и учителя должны немедленно уходить в укрытие при любом уровне угрозы. Также правительство полностью отменило повторную сирену, которая ранее сигнализировала об отмене тревоги.

Адаптация инфраструктуры и поддержка бизнеса

Параллельно власти ускоряют установку мобильных укрытий в населенных пунктах. Государство планирует софинансировать этот процесс совместно с местными бюджетами. Кроме того, Кабмин рекомендует киевским властям скорректировать продолжительность комендантского часа, установив его в пределах с 01:00 до 05:00. Также в Киеве должны оптимизировать движение транзитных грузовиков и пассажирского транспорта к вокзалам, обеспечить работу метро во время желтой тревоги и увеличить количество наземного транспорта при необходимости.

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Наша цель – помочь Украине выжить экономически: бизнес должен работать, налоги должны поступать, а зарплаты должны выплачиваться,

– добавил премьер-министр Сергей Корецкий.

На пятом году полномасштабного противостояния страна адаптирует свои системы к новым вызовам. Обновленные правила помогут защитить жизни граждан и в то же время не позволят врагу парализовать работу экономики и критической инфраструктуры города.