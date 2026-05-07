Должно быть добровольное решение, – министр соцполитики рассказал об идеях для возвращения беженцев

Сбор данных об украинцах проведут в Европе, чтобы была возможность возвращать их домой. Государство обсуждает с партнерами пути для возвращения своих людей из-за рубежа.

Что известно об инициативе возвращения украинцев из-за границы?

Чиновники хотят, чтобы украинцы, которые бежали от войны, начали возвращаться домой, хотя и понимают, что такое решение человек должен принимать взвешенно и добровольно. В частности уже идут разговоры о том, что после 2027 года, вероятно, завершится режим временной защиты в ЕС. Об этом написали на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Министр Денис Улютин в США встретился с Европейским комиссаром по вопросам внутренних дел и миграции Магнусом Бруннером. Речь шла о том, что украинцы смогут возвращаться домой, когда это будет безопасно. Однако Европа после марта 2027 года может не продлить временную защиту беженцев, а потому большинство граждан потеряет легальный статус пребывания и все равно будет вынужден вернуться в Украину.

В то же время Улютин отмечает, что при принятии таких решений следует избегать правовой неопределенности и раздробленности подходов к украинцам, которые должны были из-за войны выехать из Украины. Ведь известно, что государства ЕС после 2027 года могут не иметь единых норм, а ввести разные правила для украинцев. Поэтому статус и права людей могут существенно отличаться в зависимости от государства пребывания.

Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором для принятия такого решения остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и от наших Вооруженных Сил. Поэтому люди должны иметь четкие, предсказуемые и законные возможности для дальнейшего пребывания в ЕС до момента, пока не будут обеспечены условия для возвращения,

– убежден глава Минсоцполитики.

Поэтому Украина хочет получить данные по украинцам, которые находятся под временной защитой в странах ЕС с акцентом на уязвимые категории населения. Таким образом политики могли бы планировать необходимые изменения для того, чтобы возвращение из-за границы для граждан было безопасным.

Среди прочего Улютин и Бруннер говорили о легальной миграции украинцев и интеграции людей на рынке труда. Также речь шла о роли Центров единства в странах Европы, через которые удается держать связь с украинцами за рубежом.

Как известно, для Украины вопрос возвращения граждан связан с рабочей силой рынком труда и усилением экономики. Кроме того, государство хочет сделать так, чтобы украинцы не переезжали в поиске "лучшей жизни".

Напомним! Первый Центр единства украинцев недавно открылся в Берлине. Он называется Unity Hub Berlin. Люди, в частности, приходят туда на консультации. Уже через две недели после открытия была оказана помощь почти 500 украинцам.

Что сейчас предусматривает временную защиту в ЕС?

Временную защиту для украинцев страны Европы ввели на основании специальной директивы после начала полномасштабной войны в 2022 году. Именно она позволяет украинцам легально проживать, работать, учиться и получать социальную помощь без прохождения стандартной процедуры получения убежища.

Если после марта 2027 года действие временной защиты не продлят, то ЕС могут начать переводить украинцев на другие типы легального пребывания. Это те основания, что были до войны – трудовые визы, вид на жительство, учебные программы или национальные механизмы защиты.

Могут ли в Украине наказать за пересечение границы?

В Верховную Раду внесли законопроект №13673, предлагающий существенно усилить ответственность за незаконный выезд военнообязанных мужчин за границу во время военного положения. Предусмотрено, что штрафовать можно и тех, кто выехал законно, но не вернулся вовремя.

Юристы объяснили, что пока Украина не имеет механизма принудительного возвращения всех военнообязанных мужчин из-за границы. А депортация из стран ЕС может происходить только из-за нарушения их законодательства.