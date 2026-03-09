Что будет на цифровой платформе для украинцев за рубежом?

Украинцы в других странах будут иметь точную и проверенную информацию о возможностях в Украине. Это станет возможным благодаря запуску совместной цифровой платформы Украины и ее международных партнеров. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики, семьи и единства Илона Гавронская в эфире телеканала Slawa TV.

По словам Илоны Гавронской, платформа будет информационная, именно такую функцию для связи государства с украинцами за рубежом она будет выполнять. Граждане на карте в своих смартфонах будут видеть центры и центры единства и смогут узнать о доступных для них услугах. В частности, курсы по украинскому языку, консультации для граждан и тому подобное.

Один отдельный блок разработчики посвятят подготовке украинцев к возвращению. Для пользователей создадут короткий самоопрос, после которого система предоставит им информацию о шагах и возможности поддержки уже на территории Украины.

Также на платформе будет и информация об общинах, которые готовы принимать людей после возвращения в родную страну.

Мы рассматриваем цифровой инструмент. Его макет мы планируем представить на URC (Конференции по восстановлению Украины, – 24 Канал), который в этом году состоится в Польше,

– анонсировала Гавронская.

Интересно, что по данным Центра экономической стратегии, 43% украинцев, которые бежали от войны за границу, планируют возвращаться домой.

Государство прогнозирует, что 3 – 3,5 миллиона украинцев действительно рассматривают возвращение в Украину после пребывания в других странах.

Что известно о защите украинцев в Европе?