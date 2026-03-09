Що буде на цифровій платформі для українців за кордоном?

Українці в інших країнах матимуть точну та перевірену інформацію щодо можливостей в Україні. Це стане можливим завдяки запуску спільної цифрової платформи України та її міжнародних партнерів. Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики, сімʼї та єдності Ілона Гавронська в ефірі телеканалу Slawa TV.

За словами Ілони Гавронської, платформа буде інформаційна, саме таку функцію для зв'язку держави з українцями за кордоном вона виконуватиме. Громадяни на мапі у своїх смартфонах бачитимуть центри та осередки єдності та зможуть дізнатися про доступні для них послуги. Зокрема, курси з української мови, консультації для громадян тощо.

Один окремий блок розробники присвятять підготовці українців до повернення. Для користувачів створять коротке самоопитування, після якого система надасть їм інформацію про кроки та можливості підтримки вже на території Україні.

Також на платформі буде й інформація про громади, які готові приймати людей після повернення в рідну країну.

Ми розглядаємо цифровий інструмент. Його макет ми плануємо представити на URC (Конференції з відновлення України, – 24 Канал), який цього року відбудеться у Польщі,

– анонсувала Гавронська.

Цікаво, що за даними Центру економічної стратегії, 43% українців, які втікали від війни за кордон, планують повертатися додому.

Держава прогнозує, що 3 – 3,5 мільйона українців дійсно розглядають повернення в Україну після перебування в інших країнах.

