Про це повідомляє видання DW. Згідно з реформою, частину положень системи соціальної підтримки переглянуть, а отримувачів допомоги активніше залучатимуть до ринку праці.

Дивіться також Німеччина вражена: українські біженці інтегруються на ринок праці швидше за інших

Що таке Bürgergeld?

Виплата Bürgergeld призначена для людей, які не мають достатніх доходів для забезпечення базових потреб. Допомогу можуть отримувати як громадяни Німеччини, так і іноземці, які мають право на проживання або притулок.

Нині таку допомогу щомісяця отримують близько 5,5 мільйона осіб. Серед них приблизно 13% становлять громадяни України, які прибули до країни після початку повномасштабної війни.

Розмір допомоги залежить від сімейного статусу та віку отримувачів:

самотні дорослі – 563 євро на місяць;

пари – по 506 євро на людину;

діти – від 357 до 471 євро залежно від віку;

вагітні жінки та батьки-одинаки можуть отримувати підвищені суми.

Крім того, держава компенсує витрати на житло, опалення, воду та інші комунальні послуги. Наприклад, сім'я з двох дорослих і двох дітей може отримувати близько 2700 євро на місяць, якщо врахувати оренду житла приблизно у 850 євро.



Німеччина змінює правила допомоги / Фото Unsplash

Скільки українців отримують допомогу?

Станом на березень 2025 року соціальні виплати отримували близько 701 тисячі українських біженців. З них 502 тисячі – працездатні люди віком від 15 до 66 років. За даними німецької статистики, серед працездатних українців:

58% намагаються знайти роботу, яка не потребує професійної освіти;

36% шукають кваліфіковану роботу за фахом.

Цікаво! Як передає DW, за даними Інституту досліджень ринку праці, близько 50% українців, що прибули в перші шість місяців після вторгнення, змогли знайти роботу – на кілька років раніше, ніж це вдалося мігрантам 2015 року.

Що зміниться для українських біженців?

Реформа передбачає жорсткіші правила співпраці з центрами зайнятості – Jobcenter. За пропуск консультацій або відмову від співпраці запроваджуються санкції.

Нові правила передбачають таку систему покарань:

перший пропуск зустрічі – повторне запрошення;

другий пропуск – скорочення виплат на 30%;

третій пропуск – повне припинення грошової допомоги;

подальша відмова співпрацювати – припинення оплати житла та опалення.

Водночас перед застосуванням санкцій людина має можливість пояснити причини пропуску – наприклад, телефоном або під час особистої зустрічі.

Що варто знати про працевлаштування українців у Німеччині?

У Німеччині розроблено ініціативу, яка дозволяє шукачам притулку працювати вже через три місяці перебування, навіть якщо їхня заява ще не розглянута. Ініціатива не стосується українців, які перебувають у Німеччині за тимчасовим захистом, але може вплинути на ринок праці у сферах, де вони вже працюють.